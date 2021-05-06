Постпред Украины считает, что Россия использует площадки ООН для разжигания вражды

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица полагает, что РФ использует площадки организации для разжигания вражды и ненависти вокруг трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Такое мнение он выразил в среду, комментируя состоявшееся по видеосвязи заседание Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" (неформальное обсуждение с участием гражданского сообщества).

"Организованное сегодня [5 мая] неформальное мероприятие является очередной попыткой злоупотребления площадкой ООН со стороны постоянного члена СБ ООН - Российской Федерации, - утверждал Кислица в комментарии агентству Укринформ. - Российская сторона продолжает использовать эту трагедию [2 мая 2014 года в Одессе] для разжигания вражды и ненависти".

По мнению Кислицы, представленные российской стороной во время заседания сведения "не имеют ничего общего с трагическими событиями в Одессе 2 мая, а направлены исключительно на реализацию масштабной пропагандистской кампании".

В среду по инициативе российского постпредства состоялось заседание Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа", посвященное семилетней годовщине событий 2 мая в Одессе. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая по видеосвязи на заседании, заявил, что украинские националисты сражаются вместе с военными в Донбассе, часто нарушая режим прекращения огня. Он подчеркнул, что участие в боевых действиях на востоке принимает "бесчисленное множество бригад, батальонов, других вооруженных формирований, которые действуют против тех украинцев, которые не разделяют их преступные ценности".

Во встрече также приняли участие представители западных стран - членов СБ ООН - США, Великобритании и Франции, однако они использовали эту возможность, чтобы выступить с критикой России. В частности, представительница постпредства США Трина Саха повторила неоднократно звучавшие утверждения про приписываемое РФ вмешательство в ситуацию на востоке Украины.

В то же время ряд членов СБ выразили неприятие притеснения русскоязычного населения на Украине.

Трагедия в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В результате, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения.

Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать по этому делу, были оправданы.