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Экс-генпрокурор Украины утверждает, что был уволен за отказ от дела против Хантера Байдена

По словам Руслана Рябошапки, на открытии дела против сына нанешнего президента США настаивало окружение предыдущего американского лидера Дональда Трампа

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает, что был отправлен в отставку президентом Владимиром Зеленским за отказ от возбуждения дела в отношении сына нынешнего главы администрации США Хантера Байдена. Интервью с экс-руководителем украинской генеральной прокуратуры из Страсбурга опубликовал в среду портал BuzzFeed.

С точки зрения Рябошапки, становящиеся теперь достоянием общественности сведения указывают на то, что на открытии дела против Хантера Байдена, являвшегося в прошлом членом правления украинской энергетической компании Burisma, настаивало окружение предыдущего американского лидера Дональда Трампа, которое добивалось через аппарат Зеленского выработки соответствующих решений властями в Киеве. Рябошапка полагает, что его мнение подкрепляется просочившимся в печать содержанием разговоров, которые происходили в недавнем прошлом между главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

"Ермак обещал Джулиани открыть расследование, касающееся Хантера Байдена. <...> Зеленский спрашивал меня несколько раз, имеются ли нарушения закона в этом деле, начатом [тогдашним генпрокурором Украины Юрием] Луценко, нарушения со стороны Хантера Байдена. Мы рассмотрели 15 или 16 дел. Мы изучили все их и не нашли ничего, что могло быть нарушением закона", - сказал Рябошапка. По его версии, это сопротивление давлению на него со стороны руководства страны и высказывания Джулиани в беседе с Ермаком, о которых впоследствии стало известно, были "одной из причин, по которым Зеленский решил сменить генерального прокурора". "Он хотел [видеть на этом посту] кого-то более ему лояльного, кто бы говорил да [в ответ на сигналы президента]", - утверждает Рябошапка.

"У Ермака были хорошие связи с администрацией Трампа, и он думал, что Трамп победит на [американских] выборах [в ноябре 2020 года]. Он обещал, что займется проблемами между США и Украиной. Теперь он должен отлаживать [отношения] между ними", - добавил бывший генпрокурор.

В аппарате украинского лидера в связи с высказываниями Рябошапки, как отмечает BuzzFeed, заверили, что ни Зеленский, ни Ермак не оказывали давление на правоохранительные органы. "Заявления г-на Рябошапки могут быть вызваны внутриполитическими обстоятельствами на Украине и не имеют никакого отношения к внешней политике государства. Офис президента заинтересован в развитии сильной системы независимых правоохранительных ведомств на Украине", - говорится в комментарии, предоставленном порталу.

О Рябошапке

5 марта минувшего года Верховная рада Украины выразила Рябошапке недоверие. На пост генерального прокурора 17 марта решением президента была назначена Ирина Венедиктова. В октябре 2020 года Зеленский отметил, что отставка Рябошапки связана с отсутствием результатов работы по искоренению коррупции.

Как сообщил Рябошапка в июне прошлого года, прокуратура Украины провела проверку и не обнаружила нарушений со стороны Хантера Байдена в рамках дела о коррупции, связанного с компанией Burisma. По словам Рябошапки, были проверены "тысячи старых материалов дел" по Burisma и "аудит завершен". Рябошапка сказал, что при этом на него не оказывалось давления.

Руслан Рябошапка стал генеральным прокурором Украины в августе 2019 года. Находясь в должности, он объявил о проверке старых дел в рамках реформы прокуратуры, в том числе и связанных с Burisma.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдДжулиани, РудольфЗеленский, Владимир Александрович
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