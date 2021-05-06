Экс-генпрокурор Украины утверждает, что был уволен за отказ от дела против Хантера Байдена

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает, что был отправлен в отставку президентом Владимиром Зеленским за отказ от возбуждения дела в отношении сына нынешнего главы администрации США Хантера Байдена. Интервью с экс-руководителем украинской генеральной прокуратуры из Страсбурга опубликовал в среду портал BuzzFeed.

С точки зрения Рябошапки, становящиеся теперь достоянием общественности сведения указывают на то, что на открытии дела против Хантера Байдена, являвшегося в прошлом членом правления украинской энергетической компании Burisma, настаивало окружение предыдущего американского лидера Дональда Трампа, которое добивалось через аппарат Зеленского выработки соответствующих решений властями в Киеве. Рябошапка полагает, что его мнение подкрепляется просочившимся в печать содержанием разговоров, которые происходили в недавнем прошлом между главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

"Ермак обещал Джулиани открыть расследование, касающееся Хантера Байдена. <...> Зеленский спрашивал меня несколько раз, имеются ли нарушения закона в этом деле, начатом [тогдашним генпрокурором Украины Юрием] Луценко, нарушения со стороны Хантера Байдена. Мы рассмотрели 15 или 16 дел. Мы изучили все их и не нашли ничего, что могло быть нарушением закона", - сказал Рябошапка. По его версии, это сопротивление давлению на него со стороны руководства страны и высказывания Джулиани в беседе с Ермаком, о которых впоследствии стало известно, были "одной из причин, по которым Зеленский решил сменить генерального прокурора". "Он хотел [видеть на этом посту] кого-то более ему лояльного, кто бы говорил да [в ответ на сигналы президента]", - утверждает Рябошапка.

"У Ермака были хорошие связи с администрацией Трампа, и он думал, что Трамп победит на [американских] выборах [в ноябре 2020 года]. Он обещал, что займется проблемами между США и Украиной. Теперь он должен отлаживать [отношения] между ними", - добавил бывший генпрокурор.

В аппарате украинского лидера в связи с высказываниями Рябошапки, как отмечает BuzzFeed, заверили, что ни Зеленский, ни Ермак не оказывали давление на правоохранительные органы. "Заявления г-на Рябошапки могут быть вызваны внутриполитическими обстоятельствами на Украине и не имеют никакого отношения к внешней политике государства. Офис президента заинтересован в развитии сильной системы независимых правоохранительных ведомств на Украине", - говорится в комментарии, предоставленном порталу.

О Рябошапке

5 марта минувшего года Верховная рада Украины выразила Рябошапке недоверие. На пост генерального прокурора 17 марта решением президента была назначена Ирина Венедиктова. В октябре 2020 года Зеленский отметил, что отставка Рябошапки связана с отсутствием результатов работы по искоренению коррупции.

Как сообщил Рябошапка в июне прошлого года, прокуратура Украины провела проверку и не обнаружила нарушений со стороны Хантера Байдена в рамках дела о коррупции, связанного с компанией Burisma. По словам Рябошапки, были проверены "тысячи старых материалов дел" по Burisma и "аудит завершен". Рябошапка сказал, что при этом на него не оказывалось давления.

Руслан Рябошапка стал генеральным прокурором Украины в августе 2019 года. Находясь в должности, он объявил о проверке старых дел в рамках реформы прокуратуры, в том числе и связанных с Burisma.