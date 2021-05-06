МИД Украины заявил об укреплении взаимодействия с США в Центральной Европе и Черном море

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Укрепление союзнических отношений между США и Украиной в Центральной Европе и Черном море - вклад в безопасность евроатлантического пространства. Такое заявление министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разместил в четверг в Twitter, приветствуя прибывшего с визитом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Важно, что мой коллега и друг госсекретарь Блинкен осуществляет первый визит в эту часть Европы именно на Украину. Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море - это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства", - написал глава МИД.

Запись Кулебы сопровождается его совместной с Блинкеном фотографией. Согласно ранее распространенному графику госсекретаря в Киеве, в это время они проводят переговоры.

Блинкен прибыл в Киев накануне поздно вечером. В четверг у него уже прошла встреча с депутатами Верховной рады, также запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Денисом Шмыгалем. Кроме того, госсекретарь США вместе с Кулебой и главой Православной церкви Украины, за которой Русская православная церковь не признает канонического статуса, митрополитом Епифанием примет участие в церемонии возложения цветов в память о жертвах конфликта в Донбассе. Вместе с Блинкеном в столицу Украины прилетела и Виктория Нуланд, на прошлой неделе утвержденная Сенатом Конгресса США на должность заместителя госсекретаря по политическим делам.