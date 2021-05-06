Айвазян на встрече с Лавровым назвал главным вопросом возвращение Азербайджаном пленных

ЕРЕВАН, 6 мая. /ТАСС/. И.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян в четверг в Ереване на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым назвал главным вопросом обеспечение возвращения Азербайджаном всех армянских военнопленных. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"Важнейший вопрос - обеспечение выполнения Азербайджаном возврата всех военнопленных и насильственно удерживаемых лиц. И эту задачу необходимо разрешить как можно скорее, на что указывают также многочисленные данные о продолжающемся массовом нарушении международного гуманитарного права", - отметил он.

По словам Айвазяна, "не менее остро стоит вопрос также и создания элементарных условий для возвращения перемещенных лиц в свои дома и оказания гуманитарной помощи населению, восстановления экономики в Нагорном Карабахе". "Крайне актуальна задача сохранения историко-культурного наследия, оказавшегося под контролем азербайджанских вооруженных сил", - добавил он.

Айвазян также подчеркнул важность создания условий для мирного процесса под эгидой Минской группы ОБСЕ.

"В рамках вашего визита мы уже начали и продолжим в течение дня обсуждать вопрос нагорнокарабахского урегулирования. В этом контексте подчеркнута важность формирования условий для возобновления мирного процесса под эгидой "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ в лице России, Франции и США, наделенной посредническим форматом", - отметил Айвазян.

И. о. главы МИД Армении также добавил, что готов обсудить "выполнение положений заявления от 11 января, касательного разблокировки транспортных коммуникаций".

Айвазян также назвал визит Лаврова в республику "хорошей возможностью для продолжения обсуждения широкого круга вопросов армяно-российского межгосударственного диалога".