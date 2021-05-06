Депутаты Рады попросили назначить спецпредставителя США по Украине

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который находится с визитом в Киеве, попросили о назначении спецпредставителя по Украине. Об этом в четверг сообщил глава президентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

"На встрече все фракции выражали единую позицию в вопросах безопасности. Также прозвучала просьба назначить спецпредставителя по Украине и назначить Кристину Квин послом (США на Украине - прим. ТАСС) на постоянной основе", - заявил Арахамия в комментарии PavlovskyNews в Telegram.

По его словам, госсекретарь заверил, что США являются стратегическим союзником Украины в сфере безопасности и построения демократических институтов. Арахамия в свою очередь попросил Блинкена изучить возможность закрепления этих слов в двустороннем договоре о стратегическом военном сотрудничестве между Украиной и США. "В целом встреча прошла успешно", - резюмировал он.

Блинкен прибыл в Киев накануне поздно вечером. Вместе с ним в столицу Украины прилетела и Виктория Нуланд, на прошлой неделе утвержденная Сенатом Конгресса США на должность заместителя госсекретаря по политическим делам. В четверг у Блинкена уже прошла встреча с депутатами Верховной рады, главой МИД Дмитрием Кулебой, также запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.

В июле 2017 года на пост спецпредставителя по Украине был назначен Курт Волкер. В конце сентября 2019 года он подал в отставку. Это произошло на фоне скандала, вспыхнувшего из-за телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Как считали политические оппоненты американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности сына своего соперника на выборах Джо Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Позже американские СМИ писали, что пост спецпредставителя США по Украине после отставки Волкера, скорее всего, будет упразднен, а обязанности, которые выполнял Волкер, будут распределены среди других американских официальных лиц, отвечающих за политику в отношении Украины.