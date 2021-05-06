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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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МИД Армении: присутствие миротворцев РФ предотвратило насилие против жителей Карабаха

Глава внешнеполитического ведомства Ара Айвазян отметил, что подключение международных организаций к восстановлению в Карабахе не должно быть политизировано

ЕРЕВАН, 6 мая. /ТАСС/. Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе предотвратило дальнейшее насилие в отношении местных жителей. Об этом в четверг на брифинге с министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил глава МИД Армении Ара Айвазян.

"Хочу отметить, что присутствие российских миротворцев предотвратило дальнейшие зверства в отношении жителей Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики)", - сказал он.

Глава МИД Армении также заявил, что подключение международных организаций к восстановлению в Карабахе не должно быть политизировано.

"В ходе обмена мнениями по вопросу о подключении к реабилитации Арцаха соответствующих международных организаций мною было констатировано, что гуманитарный доступ в Арцах не должен политизироваться: речь идет о защите неотъемлемых прав человека, что не должно быть обусловлено соображениями о статусе", - сказал он.

Айвазян сообщил, что вопрос защиты культурных и исторических памятников Карабаха стал частью процесса по урегулированию конфликта.

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АрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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