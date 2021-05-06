Рыбаки Франции проводят акцию протеста у острова Джерси в связи с разногласиями по Brexit

ПАРИЖ, 6 мая. /ТАСС/. Французские рыболовы более чем на 50 судах проводят в четверг акцию протеста в водах у англо-нормандского острова Джерси. Они, как сообщило Agence France-Presse, не согласны с теми условиями рыбной ловли, которые им навязывает Великобритания после Brexit.

Часть судов курсирует вокруг острова, еще несколько блокировали порт его столицы - города Сент-Хелиер - и препятствуют выходу в море грузового судна Commodore Goodwill. Ряд судов, экипажи которых намерены участвовать в акции, находятся на подходе к острову.

Большинство участников акции - рыболовы Нормандии и Бретани. К ним в знак солидарности присоединились и несколько экипажей с Джерси.

Ранее французский министр по делам моря Анник Жирарден заявила, что Франция готова прибегнуть к санкциям в случае, если британские власти продолжат ограничивать доступ французским рыболовам в воды вокруг острова Джерси. Она намекнула при этом на то, что Франция может прервать снабжение острова электроэнергией, которое ведется с ее территории.

Недовольство Франции вызвало составление британскими властями списка из 41 французского судна, которым будет разрешен вылов рыбы в водах Джерси, тогда как Париж настаивал на 344 судах. По словам министра, Великобритания также выступила с целым рядом требований, которые не фигурировали ранее при обсуждении проблем рыбной ловли, которое велось в рамках переговоров по Brexit.

Джерси - крупнейший из Нормандских островов. Он находится во владении британской короны, однако не является частью Великобритании. Статус острова является англо-нормандским, так как при определении его Великобритания категорически отказалась на совладение им непосредственно с Францией.

Уточнение представителя Джерси

Выступивший в четверг в эфире радиостанции Franceinfo заместитель министра экологии острова Джерси Грегори Гида пояснил, что инцидент вызван подачей неверных списков с данными о деятельности рыболовецких судов. "По существующим правилам, мы можем предоставить право на ведение промысла только судам, которые по результатам прошлого года вели лов в наших водах не менее 10 дней. Полученные нами списки совершенно неверные, мы можем в этом легко убедиться, так как располагаем данными спутниковой морской навигационной системы и на каждом судне установлен транспондер", - сказал Гида.

Он призвал владельцев рыболовецких хозяйств Франции напрямую передать властям Джерси списки судов для оформления лицензий. "Проблема возникла по вине существующей ужасающей бюрократии, - подчеркнул он. - Получилось так, что власти заинтересованных регионов Франции подали списки в Париж, оттуда списки были направлены в ЕС в Брюссель, затем они перекочевали в Лондон, откуда их переслали нам". Данные в списках оказались неверными несмотря на то, что власти Джерси известили крупные суда от том, что им за 6 месяцев, а мелким - за 4 месяца надлежит подать сведения для оформления новых лицензий.

"В результате всего мы получили очень недостоверные данные. Мы были вынуждены по ним создать ограниченный список судов. Но в любом случае, те из французов, кто вел лов в прошлом году, получили от нас теперь лицензии", - сообщил Гида.

"Мы удивлены возникшей напряженной ситуацией", - сказал представитель правительства, напомнив о том, что Великобритания направила к Джерси два сторожевых судна. Он заверил, что власти Джерси отнюдь не намерены создавать препятствия рыболовам. "Мы стремимся обеспечить и дальнейшее существование рыболовства в этом районе", - подчеркнул политик. "Ограничения по числу судов связаны прежде всего с необходимостью защитить морские ресурсы региона", - отметил он.

Выход Британии из ЕС

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. С этого момента отношения между сторонами регулируются текстом соглашения о партнерстве после Brexit.

Переговоры Лондона и Брюсселя по положениям этого торгового соглашения буксовали несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывал режим рыболовства: Британия хотела сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа добивалась сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза. В итоге сторонам удалось достичь компромисса: в течение ближайших 5,5 лет правила лова останутся неизменны, после чего начнется поэтапное сокращение квот на доступ рыболовного флота ЕС в экономическую зону Великобритании.