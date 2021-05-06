{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Совет ЕС рекомендовал странам сообщества открыть границы для Израиля

В настоящее время в список стран, для которых рекомендовано открыть границы, также входят Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, а также Китай, но при условии подтверждения взаимности, которой пока нет

БРЮССЕЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Совет ЕС добавил Израиль в список стран, для которых странам - членам сообщества рекомендуется открыть границы. Об этом говорится в заявлении Совета, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Совет ЕС обновил список стран, для которых ограничения на поездки должны быть сняты, добавив в него Израиль", - отмечается в нем.

Таким образом, в настоящее время в список таких стран входят, кроме Израиля, Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, а также Китай, но при условии подтверждения взаимности, которой пока нет. Список будет пересматриваться каждые две недели, поясняет Совет.

Ранее в понедельник Еврокомиссия впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза смягчить ограничения на въезд и разрешить въезд иностранным туристам, вакцинированным от коронавируса препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств. Страны ЕС также получат право разрешить въезд на свою территорию лицам, привитым вакцинами, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования.

Теги
АвстралияРуандаСингапурТаиландКитайРеспублика КореяНовая ЗеландияИзраильПандемия COVID-19
Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии
Фирма - арендатор складов во Врбетице обвиняет главу полиции в раскрытии секретных данных
Версию о том, что на территорию складов боеприпасов агентов спецслужб мог провести один из владельцев Imex Group, компания отвергает
Читать полностью