Совет ЕС рекомендовал странам сообщества открыть границы для Израиля

БРЮССЕЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Совет ЕС добавил Израиль в список стран, для которых странам - членам сообщества рекомендуется открыть границы. Об этом говорится в заявлении Совета, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Совет ЕС обновил список стран, для которых ограничения на поездки должны быть сняты, добавив в него Израиль", - отмечается в нем.

Таким образом, в настоящее время в список таких стран входят, кроме Израиля, Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, а также Китай, но при условии подтверждения взаимности, которой пока нет. Список будет пересматриваться каждые две недели, поясняет Совет.

Ранее в понедельник Еврокомиссия впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза смягчить ограничения на въезд и разрешить въезд иностранным туристам, вакцинированным от коронавируса препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств. Страны ЕС также получат право разрешить въезд на свою территорию лицам, привитым вакцинами, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения для экстренного использования.