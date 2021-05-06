ЕС пригласил США, Канаду и Норвегию к участию в оборонной программе сообщества

БРЮССЕЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Евросоюз пригласил США, Канаду и Норвегию присоединиться к военной программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO), направленной на расширение оперативных возможностей по развертыванию сил. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого на уровне министров обороны проходит в четверг в Брюсселе.

"В ответ на просьбы Канады, Норвегии и Соединенных Штатов Америки об участии в проекте PESCO "Военная мобильность" Совет сегодня принял позитивные решения, уполномочивающие координатора этого проекта - Нидерланды - пригласить эти три страны. Канада, Норвегия и Соединенные Штаты Америки станут первыми не входящими в сообщество государствами, которым будет предложено принять участие в проекте PESCO", - отмечается в нем.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, "опыт этих стран будет способствовать реализации проекта, а вместе с этим и повышению мобильности военных в рамках ЕС и за его пределами". "Это сфера общего приоритета и общего интереса в наших трансатлантических отношениях. Это сделает оборону ЕС более эффективной и будет способствовать укреплению нашей безопасности", - добавил он.

Программа PESCO была утверждена ЕС в 2017 году с целью совместного развития обороноспособности, ее доступности для европейских военных операций. Свое участие в программе подтвердили 25 стран Евросоюза. В Брюсселе подчеркивают, что PESCO не станет конкурентом НАТО.