На Украине потребовали остановить земельную реформу, которую проводят в обмен на кредиты

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) считает аферой власти земельную реформу на Украине и требует ее остановить. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении партии.

"ОПЗЖ требует остановить аферу с распродажей украинской земли, - подчеркивается в заявлении. - Партия оспорит в Конституционном суде Украины антинародную "земельную реформу".

В ОПЗЖ считают, что решение по поводу запуска земельного рынка должно приниматься лишь после проведения общенационального референдума. "Без разрешения граждан продавать землю антиконституционно и преступно!" - говорится в заявлении. При этом партия считает, что власть, которая не может обеспечить развитие страны, пренебрегает мнением граждан и распродает национальные богатства, должна быть немедленно отправлена в отставку. Руководство Украины готово "поступиться национальным суверенитетом, пускать с молотка отечественные стратегические предприятия, торговать украинскими черноземами" в обмен на "очередную кредитную дозу". В этой связи партия назвала власть "бездарной и безграмотной", которая превратилась в главную угрозу для будущего страны и украинского народа.

В ОПЗЖ обратили внимание на то, что под будущую распродажу земли правительство уже набирает кредиты, в частности, в проспекте эмиссии недавно выпущенных еврооблигаций украинское правительство сообщило кредиторам, что с января 2024 года разрешена покупка земли юридическими лицами и увеличен размер земельного надела во владении до 10 тысяч га. "Теперь совершенно ясно, зачем парламент принял поправки в земельное законодательство (законопроект №2194), которые создают условия для продажи земли иностранцам и хищническому уничтожению украинских черноземов", - отмечается в заявлении. В партии считают, что политика кредитов и распродажи национальных богатств, которую проводит власть, грозит полностью разорить Украину. "Если не остановить земельную аферу власти, через три года украинской землей будут владеть местные лендлорды и иностранные кредиторы. А украинский народ полностью лишится контроля над главным национальным достоянием!" - подчеркнули в ОПЗЖ.

Продажа земли

В конце апреля Верховная рада приняла законопроект, который предполагает внесение изменений в законодательство о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы, а также законопроект, касающийся фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Кроме того, Рада утвердила закон об изменениях в Земельный кодекс Украины, которым предусмотрено сокращение государственного регулирования в сфере земельных отношений и расширение возможности для иностранцев покупать землю. Согласно поправкам, из Земельного кодекса исключаются нормы, ограничивающие возможность иностранных физических и юридических лиц покупать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов. Приобретать земли сельхозназначения иностранцам по-прежнему не разрешается.

Однако в оппозиции заявили, что нормы закона прописаны так, что на практике позволят обходить это ограничение. Еще одним моментом, ставшим предметом споров, стала отмена специального разрешения для владельца земли на перенос грунтового покрова, которая фактически предполагает возможность снятия и продажи верхнего плодородного слоя земли - чернозема, являющего самой большой ценностью украинского сельского хозяйства.

Верховная рада приняла закон о продаже и покупке земли на Украине 31 марта 2020 года, он вступает в силу 1 июля 2021 года. Документ предусматривает, что сначала начнутся продажи паев, которые принадлежат частным собственникам. В первые два года действия закона государственные и коммунальные земли продаваться не будут. Из-за массовых протестов аграриев и возражений ряда политиков в документе исключена первоначально предложенная норма о допуске иностранцев к покупке земли и сокращена возможность концентрации земли в одних руках с 200 тысяч га до 100 га.

На принятии этого закона настаивал МВФ. Без этого документа, а также закона о запрете возвращения национализированных банков бывшим владельцам, в первую очередь Приватбанка Игорю Коломойскому, фонд отказывался выдавать Украине кредиты. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что после принятия этих законов страна может рассчитывать на 10 млрд долларов финансовой помощи.