Турция и Германия выступают за уход всех "иностранных наемников" из Ливии

АНКАРА, 6 мая. /ТАСС/. Турция и Германия выступают за то, чтобы все находящиеся в Ливии "иностранные наемники" покинули эту страну. Об этом заявил в четверг глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с германским коллегой Хайко Маасом, которую транслировал телеканал Haberturk.

"Мы должны поддержать новообразованное правительство в Ливии. Мы оба согласны с тем, что находящиеся в стране иностранные наемники должны покинуть Ливию", - подчеркнул он.

При этом министр отметил, что присутствие турецких вооруженных сил в североафриканской стране не подпадает под данное требование, поскольку Турция достигла соглашения по этой теме с правительством Ливии.

Чавушоглу добавил, что его переговоры с Маасом прошли в "позитивной атмосфере".

"В ходе переговоров [с Маасом], которые прошли в позитивной атмосфере, мы обсудили отношения между Турцией и ЕС. Мы ожидаем от ЕС конкретных шагов", - отметил турецкий министр.

Чавушоглу также сообщил о необходимости "реализации соглашения 18 марта", которое предусматривает меры по сокращению потока нелегальных мигрантов из Сирии, Ирака, Афганистана и Пакистана. Эта схема была создана для сокращения потока нелегальных мигрантов в Европу: у беженцев появилась возможность подать законное прошение об убежище с территории Турции. Именно беженцев, спасающихся от войны в своих странах, а не экономических мигрантов, которые пытаются нелегально проникнуть в Европу, страны ЕС готовы принимать и оказывать им поддержку. Реализация соглашения началась 4 апреля 2016 года.