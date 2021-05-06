Маас заявил, что Германия открыта для дискуссии о временной отмене патентов на вакцины

БЕРЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Германия готова участвовать в дискуссиях о временной отмене патентов на вакцины, если это поможет борьбе с пандемией. Об этом заявил в четверг в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас перед переговорами с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Эта тема обсуждалась и на встрече глав МИД стран "семерки" (Группы семи, G7 - прим. ТАСС). Мы открыты для этой дискуссии. Ситуация сейчас особенная, так как речь идет о том, чтобы обеспечить вакцинами весь мир", - сказал он.

"В сложившейся ситуации мы будем участвовать в дискуссии об отмене патентов, - добавил Маас. - Нам нужно поставить перед собой этот вопрос, если этот путь приведет к обеспечению вакцинами как можно больше людей".

На заседании Генерального совета ВТО в Женеве в среду было принято решение продолжить обсуждение временного отказа от патентов на препараты от коронавируса с учетом масштабов пандемии. С подобным предложением в конце 2020 года выступили Индия и ЮАР. По их мнению, введение временных изъятий из прав интеллектуальной собственности дало бы возможность шире развернуть производство вакцин от коронавируса в мире.

Консенсуса по этому вопросу в ВТО пока нет. Предложение Индии и ЮАР сейчас поддерживают 60 из 164 членов организации, в том числе Боливия, Венесуэла, Египет, Монголия и Пакистан. В среду представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что администрация США поддерживает предлагаемые шаги в отношении патентов на вакцины. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал это решение США.