Джонсон подтвердил, что корабли ВМС Великобритании останутся у берегов Джерси

ЛОНДОН, 6 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что сторожевые корабли ВМС королевства, направленные в среду к острову Джерси на фоне роста напряженности в отношениях Лондона и Парижа, будут оставаться в Ла-Манше. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10 по итогам переговоров Джонсона с главным министром Джерси Джоном Ле Фондре.

"Премьер-министр вновь выразил безоговорочную поддержку Джерси и подтвердил, что два сторожевых корабля Королевских военно-морских сил будут оставаться в заданном районе в качестве меры предосторожности, чтобы следить за развитием ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил AFP, что "британские маневры у Джерси" не смогли произвести впечатления на Париж, который возражает против ограничения права французских судов вести вылов рыбы в районе острова, являющегося коронной территорией Великобритании.

В четверг штаб ВМС Франции сообщил, что в акватории поблизости от Джерси будут размещены два французских сторожевых корабля. По словам французского министра по делам моря Анник Жирарден, Париж готов прибегнуть к санкциям в случае, если Лондон продолжит ограничивать французским рыболовам доступ в воды вокруг Джерси. Она намекнула на то, что Франция может прервать снабжение острова электроэнергией, которое ведется с ее территории. Недовольство Франции вызвало составление британскими властями списка из 41 французского судна, которым будет разрешен вылов рыбы в водах Джерси, тогда как Париж настаивал на 344 судах. По словам министра, Великобритания также выступила с целым рядом требований, которые не фигурировали ранее при обсуждении проблем рыбной ловли, которое велось в рамках переговоров по Brexit.

Джерси - крупнейший из Нормандских островов. Он находится во владении британской короны, однако не является частью Великобритании.