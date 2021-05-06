Генпрокурор Чехии сомневается в пользе сотрудничества с РФ по делу о взрывах во Врбетице

ПРАГА, 6 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор Чехии Павел Земан выразил сомнение в возможности эффективного сотрудничества с российской юстицией в расследовании обстоятельств инцидента в деревне Врбетице (восток Чехии), где в 2014 году на складах боеприпасов произошли взрывы, в причастности к которым власти республики подозревают спецслужбы РФ.

"Генеральная прокуратура задействована [при расследовании] дел, получивших международный размер и при [расследовании которых] необходимо обеспечить координацию международного юридического сотрудничества. Не считаю превышением своих полномочий обратить внимание [общественности и соответствующих инстанций] на риски и сомнительный результат такого юридического сотрудничества с РФ [по инциденту во Врбетице]", - говорится в заявлении Земана, размещенном в четверг на сайте возглавляемого им ведомства.

Генпрокурор во вторник заявил, что расследование уголовного дела, возбужденного в связи со взрывами во Врбетице, может быть приостановлено, если следствию не удастся допросить подозреваемых. "Существует только одна версия расследования [инцидента во Врбетице, связанная с причастностью россиян]. Нельзя исключить, что уголовное дело будет приостановлено, если нам не удастся допросить обоих подозреваемых", - сказал он.

Между тем сетевое издание neovlivni.cz информировало в четверг, что министр юстиции Чехии Мария Бенешова недовольна работой Земана. Она подготовила предложение правительству об освобождении его с поста генпрокурора, но воздержалась от его реализации после того, как против данной инициативы высказался первый вице-премьер и глава МВД республики Ян Гамачек.