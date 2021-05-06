Экс-лидер Армении Кочарян примет участие в досрочных выборах во главе блока двух партий

ЕРЕВАН, 6 мая. /ТАСС/. Второй президент Армении Роберт Кочарян будет участвовать в досрочных парламентских выборах, которые запланированы на 20 июня, во главе блока партий "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения". Об этом в четверг говорится в заявлении партии "Возрождающаяся Армения".

"Принимая во внимание катастрофическую ситуацию в Армении и Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС), в связи с необходимостью действовать вместе с политическими силами, которые являются единомышленниками и разделяют нашу идеологию, партия "Возрождающаяся Армения" приняла решение участвовать во внеочередных парламентских выборах в союзе с "Дашнакцутюн" и во главе со вторым президентом Робертом Кочаряном", - говорится в заявлении партии.

Депутаты парламента Армении в понедельник на специальном заседании не проголосовали за кандидатуру и. о. главы кабмина Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики, чтобы провести в стране досрочные парламентские выборы. Второе заседание парламента по избранию нового премьер-министра республики состоится 10 мая. Если парламентарии вновь не проголосуют за избрание Пашиняна, то законодательный орган будет распущен, и президент Армен Саркисян назначит дату внеочередных выборов, которые, согласно ранее сделанным заявлениям Пашиняна, состоятся 20 июня.

Парламентские оппозиционные фракции "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" уже заявили, что после отставки Пашиняна не выдвинут своих кандидатов на пост премьера.

Ранее в четверг лидер правящего блока "Мой шаг" Лилит Макунц сообщила, что партия Пашиняна "Гражданский договор" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах самостоятельно и не станет создавать блоки с другими политическими силами. По мнению экспертов, основными конкурентами партии Пашиняна станут блоки бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.