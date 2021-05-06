Зеленский попросил США стать сооснователями и лидерами площадки "Крымская платформа"

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Украина попросила США стать сооснователями и одними из лидеров новой переговорной площадки "Крымская платформа", первый саммит которой Киев запланировал на август. Об этом сообщил в четверг офис украинского президента Владимира Зеленского по итогам его переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Киеве.

"Нам одним будет сложно противостоять угрозе в Черноморско-Азовском регионе. Хотим, чтобы США стали одними из основателей и лидеров "Крымской платформы", и приглашаем американскую сторону к участию в ее первом саммите", - процитировали Зеленского в его администрации.

Отмечается также, что президент предложил госсекретарю обсудить возможные совместные шаги "по деоккупации Крымского полуострова" и попросил у США помощи в этом.