Германия сократила на пять лет сроки достижения климатической нейтральности

БЕРЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Германия стремится достигнуть климатической нейтральности к 2045 году, что на пять лет раньше запланированного прежде срока. Об этом заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая с речью на 12-м Петерсбергском климатическом диалоге, который в 2021 году проходит в онлайн-режиме.

"Мы подняли наши цели по сокращению [выброса двуокиси углерода в атмосферу] в 2030 году на 10 процентных пунктов - до 65% [по сравнению с показателем 1990 года] - и одновременно стремимся к климатической нейтральности уже в 2045 году", - сказала Меркель.

Правительство ФРГ ранее планировало достигнуть климатической нейтральности к 2050 году.

"Мы хотим, чтобы 26-я конференция [сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата] в Глазго была успешной. Германия будет участвовать в этих усилиях", - подчеркнула канцлер. "Я думаю, мы все едины во мнении, что мир нуждается в этом успехе", - добавила она и призвала активизировать усилия в деле защиты климата как на национальном, так и международном уровнях.

Ранее в рамках Петерсбергского форума были представлены данные, которые говорят о том, что глобальные температуры до конца столетия могут повыситься на 2,4 градуса по Цельсию, даже если все намеченные мировым сообществом меры по защите климата будут реализованы, как и запланировано. Между тем Парижское соглашение по климату, принятое в 2015 году, ставит цель не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.