{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян: Армения приложит все возможные усилия для конструктивного трехстороннего диалога

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении подтвердил позицию "о необходимости возобновления мирного процесса"

ЕРЕВАН, 6 мая. /ТАСС/. Ереван готов предпринимать все усилия для выполнения трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, но действия во многом Баку направлены на их срыв. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Хотел бы заверить вас, что Армения и впредь будет принимать все меры для претворения в жизнь договоренностей, достигнутых в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Мы также готовы приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить конструктивный диалог сторон в трехстороннем формате", - заявил Пашинян на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Он добавил, что "действия Азербайджана вовсе не способствуют прогрессу в трехстороннем диалоге".

"Действия Баку, который манипулирует вопросом о выдаче военнопленных, устраивает антиармянскую вакханалию и предъявляет территориальные претензии Армении, наоборот, направлены на эскалацию ситуации в регионе и срыв договоренностей", - добавил Пашинян.

При этом он с удовлетворением отметил позицию сопредседателей минской группы ОБСЕ и подтвердил позицию Армении "о необходимости возобновления мирного процесса с целью достижения окончательного урегулирования на основе принципов, предложенных сопредседателями минской группы ОБСЕ".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Германия сократила на пять лет сроки достижения климатической нейтральности
Ранее планировалось достичь климатической нейтральности к 2050 году, теперь дедлайн сдвинут на 2045-й
Читать полностью