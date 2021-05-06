Пашинян: Армения приложит все возможные усилия для конструктивного трехстороннего диалога

ЕРЕВАН, 6 мая. /ТАСС/. Ереван готов предпринимать все усилия для выполнения трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, но действия во многом Баку направлены на их срыв. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Хотел бы заверить вас, что Армения и впредь будет принимать все меры для претворения в жизнь договоренностей, достигнутых в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Мы также готовы приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить конструктивный диалог сторон в трехстороннем формате", - заявил Пашинян на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Он добавил, что "действия Азербайджана вовсе не способствуют прогрессу в трехстороннем диалоге".

"Действия Баку, который манипулирует вопросом о выдаче военнопленных, устраивает антиармянскую вакханалию и предъявляет территориальные претензии Армении, наоборот, направлены на эскалацию ситуации в регионе и срыв договоренностей", - добавил Пашинян.

При этом он с удовлетворением отметил позицию сопредседателей минской группы ОБСЕ и подтвердил позицию Армении "о необходимости возобновления мирного процесса с целью достижения окончательного урегулирования на основе принципов, предложенных сопредседателями минской группы ОБСЕ".