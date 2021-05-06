DPA узнало возможную численность сил быстрого реагирования ЕС

БЕРЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Совместные силы быстрого реагирования ЕС в случае создания могут насчитывать около 5 тыс. военных, проект поддерживают Германия и еще более 10 стран Евросоюза. Об этом сообщило в четверг агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA) со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

По его данным, идея создания нового подразделения принадлежит Франции. Согласно планам, его предполагается задействовать, в частности, в случае, если та или иная дружественная страна запросит помощи, например, в борьбе с террористическими группировками или на ранней стадии международных кризисов. В ЕС обсуждают возможность интеграции в новое подразделение уже существующих европейских сил реагирования на кризисные ситуации, пишет агентство.

К государствам, которые выступили против инициативы, относятся страны Балтии и Польша, которые хотят в вопросах обороны и впредь в большей степени полагаться на НАТО, отметили источники DPA.