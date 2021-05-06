СМИ: Китай и США скоро проведут консультации по первой фазе торговой сделки

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 мая. /ТАСС/. Представители Пекина и Вашингтона в ближайшее время проведут встречу, на которой обсудят реализацию первой фазы торговой сделки между КНР и США. Об этом в четверг сообщила газета South China Morning Post.

"Разговор на высшем уровне может скоро состояться. Обе стороны должны проанализировать ход сделки и положить конец разногласиям и конфликтам", - сообщил изданию источник, близкий к переговорному процессу.

В последний раз две крупнейшие экономики мира обсуждали первую фазу торговой сделки - двухлетнее соглашение, подписанное в январе 2020 года и вступившее в силу через месяц, - в августе прошлого года. Договоренности предполагали, что Китай увеличит импорт из США не менее чем на $200 млрд в течение двух лет в обмен на отмену Вашингтоном тарифов на экспорт из КНР. Во время пандемии коронавируса Китай не закупил оговоренные объемы продукции в США.

"Китай, как ожидается, проинформирует американскую сторону о фактической ситуации с закупками, консультации будут сосредоточены на обсуждении того, как решать имеющиеся проблемы и как продвигать сделку в оставшееся время в этом году", - сообщил изданию эксперт по американо-китайским отношениям, представитель Академии наук Китая Лу Сян.

В начале марта была опубликована программа торговой политики президента США Джо Байдена. В ней утверждается, что торговые практики Китая наносят ущерб технологическому преимуществу США, в связи с чем власти страны намерены использовать все инструменты для противодействия им. Глава МИД, член Госсовета КНР Ван И ранее призвал власти США отменить повышенные ввозные пошлины на импорт из Китая и санкции против компаний и исследовательских структур для скорейшей нормализации двусторонних отношений.