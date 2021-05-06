Министры иностранных дел Бельгии, Люксембурга и Нидерландов посетили Донбасс

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Главы МИД Бельгии, Люксембурга и Нидерландов - Софи Вильмес, Жан Ассельборн и Стеф Блок, которые прибыли в четверг на Украину, посещают линию соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил в четверг заместитель главы МИД Украины Василий Бондарь.

"А мы [летим] на восток. С тремя главами МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга", - написал Бондарь в Twitter. Позже замглавы МИД Украины сообщил о прибытии министров в Северодонецк Луганской области, где руководство Луганской областной военно-гражданской администрации проводит для них специальный брифинг.

Ранее в МИД Украины заявляли, что дипломаты посетят линию соприкосновения в Донбассе, чтобы ознакомиться с ситуацией с безопасностью в зоне конфликта, а также "практическими шагами, которые осуществляет Украина для облегчения жизни местного населения". Их визит продлится до 7 мая включительно. В пятницу состоятся встречи министров с членами украинского правительства, в частности с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.