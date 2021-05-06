Джонсон: мировые лидеры не должны обойтись пустыми обещаниями на конференции по климату

ЛОНДОН, 6 мая. /ТАСС/. Предстоящая в ноябре 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) с участием мировых лидеров должна привести к реальным сдвигам в борьбе с проблемой глобального потепления и не сводиться к пустым обещаниям. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в четверг на виртуальном климатическом форуме Петербергский диалог.

"Мы не можем позволить, чтобы борьба с изменением климата стала еще одной жертвой этой ужасной пандемии", - сказал Джонсон, подчеркнув, что ближайшее десятилетие покажет, сможет ли человечество сообща остановить глобальное потепление. "Если единственным результатом COP-26 станут лишь новые пустые обещания, то у нас не будет ни единого шанса остановить потепление на планете. Эта встреча должна стать саммитом согласия, реальных дел, действий, а не слов", - добавил глава правительства Великобритании, которая примет конференцию, ранее перенесенную на год из-за пандемии вызываемого коронавирусом заболевания.

Джонсон подчеркнул необходимость посвятить остающиеся до встречи в Глазго шесть месяцев согласованию позиций международного сообщества, чтобы в ходе COP-26 были приняты решительные меры, направленные на борьбу проблемой. Он пообещал, что предшествующий конференции июньский саммит Группы семи (G7), который также примет Великобритания, будет в значительной степени посвящен теме изменения климата, и все страны "семерки" сейчас впервые разделяют обязательство добиться нулевого показателя выбросов парниковых газов до 2050 года.

"Однако [на встрече лидеров "семерки"] в Корнуолле я хочу увидеть намного больше и буду добиваться от членов G7 того, чтобы они использовали все возможности, высказываясь и голосуя за переход к нулевым выбросам и зеленой промышленной революции", - сказал Джонсон, пообещав, что члены G7 щедро профинансируют страны, нуждающиеся в помощи при внедрении зеленых решений в энергетике и других областях. Сумма государственных и частных средств, которые участники Парижской конференции 2015 года (COP-21) обязались ежегодно привлекаться на адаптацию к изменению климата, должна была еще в 2020 году достичь 100 млрд долларов, однако, как подчеркнул Джонсон, эта задача до сих пор не выполнена.