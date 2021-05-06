Блинкен заявил, что США являются полноправными партнерами Украины в вопросе реформ

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил, что Вашингтон является полноправным партнером Киева в вопросе украинских реформ и борьбы с коррупцией. Стенограмму начала переговоров распространила в четверг пресс-служба Госдепартамента.

"Я хочу подтвердить от имени президента США Джо Байдена нашу решительную поддержку Украине и партнерству с ней, нашу приверженность независимости, территориальной целостности и суверенитету Украины, - сказал Блинкен. - Президент Байден считал очень важным, чтобы я прибыл сюда [в Киев] как можно раньше, чтобы сказать это напрямую, сказать, что мы решительно вас поддерживаем в продолжении укрепления украинской демократии, в продвижении реформ, укреплении институтов и в борьбе с коррупцией, а также в помощи украинскому народу получать то, в чем они нуждаются и на что имеют право со стороны правительства. В этом мы являемся вашими полноправными партнерами".

"У нас есть, над чем поработать, мы готовы к этому", - добавил госсекретарь.

Шмыгаль на встрече заявил, что важно не допустить завершения строительства газопровода "Северный поток - 2". Глава американского дипведомства во время протокольной части тему газопровода не упомянул.