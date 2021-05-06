Блинкен и Шмыгаль обсудили реформы и борьбу с коррупцией на Украине

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудили на состоявшейся в четверг встрече тему необходимости реализации Киевом реформ и борьбы с коррупцией. Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространил по итогам встречи руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Шмыгаль обсудили важность продвижения верховенства закона и экономических реформ с целью укрепления институтов Украины, включая поддержку усилий по борьбе с коррупцией и в сфере корпоративного управления, а также углубления ее евроатлантической интеграции", - отмечается в документе.

"Кроме того, госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, распространяющуюся на ее территориальные воды", - добавил Прайс.

Глава американской дипломатии находится с визитом в Киеве. Он прибыл в столицу Украины после участия в совещании глав внешнеполитических ведомств стран - участниц Группы семи в Лондоне.