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Почти 30 человек пострадали за день протестов в Боготе

Днем ранее более 200 человек получили ранения

БОГОТА, 6 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 27 человек получили травмы в течение среды, когда в Боготе проходили протесты. Об этом в ночь на четверг сообщила мэр города Клаудия Лопес.

"Сегодня у нас был менее травматичный день. Вчера более 200 человек были ранены, сегодня - 29, в том числе шесть полицейских", - написала она на своей странице в Twitter.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1 тыс. человек, погибли не менее 19. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.

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