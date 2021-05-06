Боррель утверждает, что Россия не желает долгосрочного урегулирования конфликта на Украине

БРЮССЕЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Евросоюз считает, что Россия не расположена к достижению окончательного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе.

"Мы обсудили Россию, недавнее наращивание сил на границе с Украиной, эскалацию напряженности и реализацию минских соглашений, что является единственным путем к долгосрочному решению. Но похоже, что Россия не хочет быть вовлеченной в это", - сказал он.

Обстановка в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Киев и народные республики Донбасса возложили ответственность за эскалацию напряженности друг на друга.

В начале апреля Россия объявила о внезапной проверке боеготовности войск Западного и Южного военных округов, а уже 22 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении проверочных мероприятий, поскольку все поставленные цели были достигнуты. Он приказал к 1 мая вернуть части в места постоянной дислокации.