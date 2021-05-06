Кулеба: Блинкен заверил Украину в том, что ей не следует сомневаться в США

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заверил, что Киеву никогда не следует сомневаться в Вашингтоне. Об этом Кулеба заявил в четверг в видеообращении, которое транслировал телеканал "Украина-24".

"Он сказал следующую вещь: Украина никогда не должна сомневаться в США", - сказал он. Кулеба отметил, что часто можно услышать тезис о том, что "нельзя говорить об Украине без Украины" на внешней арене, однако это неверно. "Нельзя договориться об Украине без Украины. А говорить можно и нужно. И это обещание очень четко сегодня прозвучало от госсекретаря", - добавил Кулеба.

Глава украинского МИД сообщил, что во время встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, среди которых реформы на Украине, евроатлантическая интеграция страны, энергетическая безопасность, вопросы экономики. Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что США являются "союзником номер один в вопросах безопасности и обороны". "Это правда. И мы будем и далее с ними [США] работать над освобождением наших территорий, чтобы принести мир на нашу землю. И чтобы Украина стала частью "коллективного Запада", - сказал Кулеба.

По его убеждению, необходим "четкий сигнал в сторону Москвы" о том, что Запад воспринимает Украину как неотъемлемую часть себя, а не как "баланс, не как что-то посередине между Западом и Россией".