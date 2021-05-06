Франция выступила за скорейшее разрешение спора с Британией по вопросу рыболовства

ПАРИЖ, 6 мая. /ТАСС/. Франция выступает за скорейшее урегулирование спора с Великобританией в связи с ограничениями Лондона на ведение французами рыбной ловли в районе острова Джерси. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД Франции.

"Мы хотим, чтобы ситуация была быстро разрешена с помощью полного выполнения соглашения о торговле и сотрудничестве, которое предполагает непрерывный доступ к водам Великобритании для рыбаков, которые осуществляли деятельность в этих водах до Brexit", - сказал дипломат в ходе брифинга. "Это наша единственная цель, и мы хотим задействовать все рычаги, чтобы сохранить рыбную промышленность", - заявил он.

Представитель французского министерства отметил, что "соглашение о торговле и сотрудничестве предусматривает структуры для диалога между Соединенным Королевством и ЕС в случае возникновения сложностей". "Мы тесно работаем с Еврокомиссией, которая представляет ЕС в этих инстанциях. Госсекретарь при МИД сегодня утром обсудил ситуацию с представителем главы британского правительства по Brexit и международной политике Дэвидом Фростом", - указал он. "Мы по-прежнему мобилизованы для поддержки рыбной промышленности", - сказал дипломат.

Ранее в четверг французский министр по делам моря Анник Жирарден призвала британские власти "пересмотреть свое решение" о введении дополнительных ограничений на ведение французскими рыболовецкими судами промысла в водах вокруг острова Джерси. Министр напомнила при этом о "добрососедских отношениях, которые Франция поддерживает с Джерси уже более 150 лет". Она указала на необходимость "прагматичного подхода к возникшей проблеме".

Однако британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания направляет два сторожевых корабля к острову Джерси после угроз со стороны Франции оставить его без электроэнергии. В четверг штаб ВМС Франции сообщил, что в акватории поблизости от Джерси будут размещены два французских сторожевых корабля. По данным телеканала BFM, британские боевые корабли находятся в настоящее время западнее острова, французские - в проливе между Джерси и французской территорией.

В четверг утром в знак протеста против ограничений на вылов рыбы около шести десятков рыболовецких шхун - в основном из Нормандии и французской Бретани - окружили остров и препятствовали выходу судов из порта города Сент-Хелиер. Позже Agence France-Presse сообщило о том, что рыбаки сняли блокаду Джерси.