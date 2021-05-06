Боррель: оборона ЕС должна быть способна оперативно реагировать на внезапные кризисы

БРЮССЕЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Оборона Евросоюза должна быть способна оперативно реагировать на внезапные кризисные ситуации. Об этом заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе.

"Когда возникает срочная ситуация, и вы начинаете обсуждать, спорить, готовить документы, в итоге оказывается, что вы опоздали. Мы должны быть способны реагировать на срочные кризисы как можно скорее", - сказал он.

По его словам, министры поддержали идею формирования сил быстрого реагирования ЕС, которое могло бы действовать оперативно во время внезапного кризиса. "Мы должны подготовить соответствующее предложение для рассмотрения странами-членами", - добавил он.