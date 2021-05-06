Зеленский подписал закон об оплачиваемом отпуске по уходу за новорожденными

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает введение оплачиваемого отпуска сроком до 14 дней по уходу за новорожденными. Об этом сообщил в четверг офис главы государства.

"Закон, который подписал глава государства, вводит новый вид отпуска - одноразовый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя", - сказано в сообщении. Отмечается, что документ призван обеспечить равные возможности для отцов и матерей в вопросе "совмещения работы с семейными обязанностями", он устраняет законодательные пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком.

Ранее отпуск по уходу за ребенком мог предоставляться отцу ребенка, бабушке, дедушке или другим родственникам, которые фактически ухаживают за ребенком, на основании справки с места работы или учебы матери о том, что она вышла на работу до завершения срока ее декрета. Отмечается, что таким образом закреплялся дискриминационный подход, по которому право отца или других родственников по уходу за ребенком было "производным от права матери, то есть только мать могла делегировать право на декрет другим".

Кроме того, закон также определяет отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как "равное право каждого из родителей".