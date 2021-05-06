Си Цзиньпин обсудил с генсеком ООН проблемы координации международного взаимодействия

ПЕКИН, 6 мая. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил в четверг по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем проблемы координации многостороннего международного сотрудничества в условиях сложной ситуации в мире. Об этом сообщил МИД Китая.

"За последние несколько лет ООН пришлось преодолевать множество сложных ситуаций, однако благодаря этому многосторонние принципы сотрудничества стали опираться на все более активную поддержку, - приводит слова китайского лидера сайт внешнеполитического ведомства КНР. - Все страны мира должны проводить политику, учитывающую устав и принципы ООН. Односторонние меры и гегемония, как и создание небольших объединений под лозунгом многостороннего сотрудничества, не имеют права на существование".

Как подчеркнул Си Цзиньпин, Пекин стремится оказать поддержку "настоящим многосторонним принципам". Он отметил, что Китай намерен предоставить как можно более активную помощь другим странам в борьбе с пандемией и будет активно содействовать международной вакцинации от коронавируса.

"Мы решили предоставить вакцины для миротворцев ООН и Олимпийского комитета", - добавил председатель КНР.

По словам китайского лидера, Китай будет бороться с климатическими изменениями и "готов содействовать глобальному сотрудничеству в соответствии с принципом разграничения обязанностей" между всеми заинтересованными сторонами. Он также напомнил, что Пекин планирует на взаимовыгодной основе продвигать взаимодействие с развивающимися государствами.