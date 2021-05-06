Глава ВТО приветствовала заявление США по патентам на вакцины

ЖЕНЕВА, 6 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала приветствовала поддержку властями США приостановки действия патентов на препараты от коронавируса в целях увеличения производства вакцин в мире. Об этом говорится в в ее заявлении, распространенном в четверг в Женеве.

"Только за столом [переговоров] мы найдем прагматичный и приемлемый для всех участников способ двигаться вперед", - отметила Оконджо-Ивеала.

Она сказала, что с интересом ознакомилась с опубликованным в среду заявлением представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай и "тепло приветствует ее желание взаимодействовать со сторонниками установления временных изъятий из соглашения ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, чтобы помочь бороться с пандемией COVID-19".

Гендиректор подчеркнула, что в сложившейся в мире эпидемиологической ситуации "необходимо отреагировать срочно". Она позитивно оценила тот факт, что сторонники временных изъятий из соглашения по интеллектуальной собственности "готовят пересмотренное предложение" на этот счет, и призвала их представить его "как можно скорее, чтобы могли начаться переговоры на основе текста". Путем переговоров можно было бы найти путь к расширению доступа развивающихся стран к вакцинам, защищая и укрепляя, вместе с тем, исследования и инновации, "имеющие столь жизненно важное значение для производства" препаратов, резюмировала Оконджо-Ивеала.

На заседании Генерального совета ВТО в Женеве в среду было принято решение продолжить обсуждение предложения о временных изъятиях из прав интеллектуальной собственности на препараты от коронавируса. С подобной инициативой в конце прошлого года выступили Индия и ЮАР. По их мнению, введение временных изъятий дало бы возможность шире развернуть производство вакцин от коронавируса в мире.

Консенсуса по этому вопросу в ВТО пока нет. Предложение Индии и ЮАР поддерживают 60 из 164 членов организации, в том числе Боливия, Венесуэла, Египет, Монголия и Пакистан. В среду Кэтрин Тай заявила, что администрация США высказывается в поддержку изъятий в сфере защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал данное решение Соединенных Штатов.