Компартия Франции впервые с 2007 года выдвинула своего кандидата в президенты

ПАРИЖ, 9 мая. /ТАСС/. Французская коммунистическая партия (ФКП) официально выдвинула своего национального секретаря Фабьена Русселя кандидатом на пост президента страны на выборах 2022 года. Об этом в воскресенье сообщил телеканал LCI.

По его информации, за кандидатуру Русселя проголосовали более 82% членов партии. Таким образом, подчеркивает телеканал, ФКП впервые с 2007 года выставит своего кандидата на президентские выборы.

Ранее в интервью ТАСС Руссель сообщил, что партия активно готовится к очередным президентским выборам. По его словам, ФКП рассчитывает открыть путь к новой, социально справедливой и экологически устойчивой модели развития страны.

Журналист и политик Руссель, которому 52 года, возглавил партию в ноябре 2018 года.

Пока президент Франции Эмманюэль Макрон, занимающий этот пост с 2017 года, не сообщил, будет ли баллотироваться на второй срок. При этом свою кандидатуру уже выдвинула лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая была соперницей Макрона на прошлых выборах.