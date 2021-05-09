Нил Ушаков назвал День Победы важнейшим праздником для сотен тысяч жителей Латвии

РИГА, 9 мая. /ТАСС/. Депутат Европарламента от Латвии и бывший мэр Риги Нил Ушаков назвал День Победы важнейшим праздником для сотен тысяч жителей этой балтийской республики, которые будут его отмечать при любых обстоятельствах. Введенные в воскресенье ограничения около памятника советским воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков он считает политическими.

"Сегодняшними очередями с цветами в Пардаугаве к памятнику освободителям рижане и латвийцы снова показали - День Победы в Латвии был, есть и будет. Это важнейший праздник для сотен тысяч [людей]. Это часть нашей идентификации, нашего собственного "я". Мы с этим выросли, с этим растут наши дети, и отмечать его мы будем при любых обстоятельствах", - написал он в воскресенье на своей странице в Facebook.

По мнению Ушакова, введенные около монумента освободителям Риги в День Победы ограничения не имели никакого отношения к борьбе с коронавирусом. "Это были политические ограничения, принятые новыми рижскими властями. Их задачей было создание максимального чувства дискомфорта у десятков тысяч людей, которые пришли возложить цветы к памятнику освободителям. Такой вот уровень мелких пакостей в великий день", - указал он.

Политик также выразил благодарность сотрудникам Государственной полиции и Рижской муниципальной полиции, которые работали в этот день у монумента. "Несмотря на провокации политиков, полицейские показали высокий уровень профессионализма. Отдельно огромнейшее спасибо хочу сказать добровольцам, которые сегодня в Риге развезли праздничные поздравления почти 500 ветеранам и лично от нас всех поздравили их и поблагодарили за победу", - отметил Ушаков.

Исполнительная дирекция Рижской думы после консультации с органами правопорядка 30 апреля решила запретить все заявленные в этом году в День Победы публичные мероприятия. Столичная мэрия также приняла решение 8 и 9 мая огородить территорию около памятника советским воинам-освободителям, а в окрестностях парка Победы ввести ограничения дорожного движения. О намерении добиться отмены этих ограничений заявили оппозиционные в думе партии "Русский союз Латвии" и "Согласие". В результате 5 мая самоуправление сообщило, что во избежание скопления людей в День Победы будет обеспечен контролируемый доступ к монументу, чтобы горожане могли возложить к нему цветы.

Официально в Латвии 8 мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая в республике является Днем Европы, однако значительная часть населения, в первую очередь русскоязычные жители, в этот день празднует День Победы. Каждый год в Риге у памятника советским воинам-освободителям собираются десятки тысяч человек, чтобы возложить цветы к его подножию и поздравить ветеранов.