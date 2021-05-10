Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот близ сектора Газа

ТАСС, 10 мая. Сирены воздушной тревоги сработали утром в понедельник в расположенном недалеко от сектора Газа израильском городе Сдерот, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле из сектора Газа. Об этом сообщается на сайте Армии обороны Израиля.

"В городе Сдерот и прилегающих к сектору Газа районах прозвучало предупреждение", - сообщили военные.

Одновременно с этим израильская армия и на своей странице в Twitter опубликовала схожее заявление. "Прямо сейчас на юге Израиля звучат сирены", - говорится в этой публикации.

Израильские танки нанесли в понедельник удары по военным постам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск четырех ракет по территории еврейского государства вечером в воскресенье и в ночь на понедельник. 9 мая радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по территории Израиля, одна из которых была перехвачена системой ПВО "Железный купол", вторая разорвалась в незаселенной местности. Как сообщила армейская пресс-служба, еще два выпущенных в ночь на понедельник снаряда упали на территории самого сектора Газа, не перелетев границу.