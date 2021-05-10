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Глава МИД Австрии: ЕС следует обозначить грань по отношению к руководству Белоруссии

Александер Шалленберг также призвал работать с белорусским гражданским обществом

БРЮССЕЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Европейскому союзу следует обозначить четкую грань по отношению к действующему руководству Белоруссии и продемонстрировать перспективу для белорусского населения. Об этом заявил в понедельник глава МИД Австрии Александер Шалленберг по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

По словам министра, Евросоюзу необходимо выработать четкую и единую позицию по отношению к России, солидарно послав ей соответствующий сигнал. Однако при разговоре с Россией надо также учитывать фактор таких стран, как Украина и Белоруссия. В частности, в вопросе Белоруссии необходимо работать с белорусским гражданским обществом, призвал министр.

"Я думаю, в вопросе Белоруссии нам нужна четкая грань по отношению к действующим правителям, а также четкая перспектива для населения Белоруссии. То есть, если затем наконец-то сможет настать демократия, что можно будет рассматривать в качестве возможностей для будущего сотрудничества с Европейским союзом", - сказал министр журналистам.

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АвстрияБелоруссияРоссия
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