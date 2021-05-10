Премьер-министр Непала проиграл голосование о вотуме доверия в парламенте

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли в понедельник проиграл голосование по вотуму доверия в парламенте страны. Как сообщает непальская газета The Kathmandu Post, из 232 депутатов платы представителей, принявших участие в голосовании по вотуму доверия, 93 проголосовали за Оли, в то время как 124 голоса были отданы против него, а 15 воздержались.

"Поскольку голосов, поданных в поддержку этого предложения [о вотуме доверия], не хватило для того, чтобы получить большинство от существующей численности палаты представителей, я объявляю, что предложение премьера добиваться вотума доверия отклонено", - приводит издание слова спикера палаты Агни Прасада Сапкоты.

Оли нужно было получить не менее 136 голосов в палате представителей, чтобы выиграть вотум доверия, указывает газета.