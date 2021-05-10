{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер-министр Непала проиграл голосование о вотуме доверия в парламенте

По данным газеты The Kathmandu Post, Кхадга Прасад Шарма Оли получил 93 голоса из 136 необходимых, чтобы выиграть вотум доверия

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли в понедельник проиграл голосование по вотуму доверия в парламенте страны. Как сообщает непальская газета The Kathmandu Post, из 232 депутатов платы представителей, принявших участие в голосовании по вотуму доверия, 93 проголосовали за Оли, в то время как 124 голоса были отданы против него, а 15 воздержались.

"Поскольку голосов, поданных в поддержку этого предложения [о вотуме доверия], не хватило для того, чтобы получить большинство от существующей численности палаты представителей, я объявляю, что предложение премьера добиваться вотума доверия отклонено", - приводит издание слова спикера палаты Агни Прасада Сапкоты.

Оли нужно было получить не менее 136 голосов в палате представителей, чтобы выиграть вотум доверия, указывает газета.

Теги
НепалОли, Шарма
Байден на саммите "Бухарестской девятки" обсудил безопасность в регионе
В целом президент США обсудил с союзниками из восточного фланга НАТО "спектр вопросов", рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Байден на саммите "Бухарестской девятки" обсудил безопасность в регионе
Читать полностью