Главу партии Саакашвили Мелию освободили из-под стражи после выплаты залога Евросоюзом

ТБИЛИСИ, 10 мая. /ТАСС/. Депутат парламента Грузии, глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия покинул тюрьму после того, как Евросоюз внес за него залог в размере 40 тыс. лари (более $11,6 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Кадры выхода политика из тюрьмы в прямом эфире транслировал грузинский телеканал "Рустави-2" .

"Я хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживал меня, людям, которые переживают и волнуются за стабильность в стране", - сказал Мелия журналистам после освобождения. Политика у тюрьмы встретили его сторонники, члены "Единого национального движения", а также представители других оппозиционных партий.

С ходатайством об освобождении Мелии обратилась в суд генпрокуратура Грузии после того, как в субботу Европейский фонд за демократию внес за него залог в размере 40 тыс. лари (более $11,6 тыс.). В понедельник Тбилисский городской суд принял решение освободить политика из-под стражи.

Дело Мелии

Освобождение Мелии, который находился под стражей с 23 февраля из-за неуплаты залога по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года, было одним из условий соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и представителями оппозиции. Евросоюз с самого начала предлагал Мелии заплатить за него залог, однако политик не соглашался, так как считал выдвинутые против него обвинения сфабрикованными и политически мотивированными.

Правящая партия Грузии и оппозиция 19 апреля одобрили соглашение, текст которого был предложен главой Евросовета Шарлем Мишелем. Документ состоит из пяти пунктов и направлен на преодоление политического кризиса в стране. Первые два пункта предусматривают освобождение совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа, приговоренного в 2020 году к четырем годам тюрьмы за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, а также Мелии. Оппозиция считает обоих политическими заключенными. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 апреля помиловала Руруа.

Соглашение также предполагает проведение масштабной избирательной и судебной реформы, а также принятие парламентом закона об амнистии, который, помимо Мелии, освободит от уголовной ответственности всех фигурантов дела о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Кроме того, если на предстоящих в октябре текущего года выборах в местные органы власти правящая партия наберет менее 43% в пропорциональной части, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы.

Политический кризис в Грузии длился с ноября прошлого года. Оппозиция отказалась признавать результаты прошедших 31 октября 2020 года парламентских выборов, на которых победила "Грузинская мечта", и бойкотировала работу парламента. Кризис углубился, после того как 23 февраля Мелия был арестован из-за неуплаты залога. За несколько дней до ареста Мелии в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу. Оппозиционера арестовали при новом премьере Ираклии Гарибашвили.