НАТО объявила о намерении открыть собственное представительство при ОБСЕ

БРЮССЕЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. НАТО и Австрия подписали в понедельник соглашение об открытии в Вене офиса связи Североатлантического альянса, а также представительства НАТО при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других международных организаций. Об этом сообщила пресс-служба альянса.

Свои подписи под этим документом поставили министр иностранных дел Австрии Александер Шелленберг и генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Двусторонняя встреча завершилась церемонией подписания соглашения между НАТО и федеральным правительством Австрии о юридическом статусе офиса связи НАТО в Вене. После вступления этого документа в силу позволит создать миссию НАТО при ОБСЕ и других международных организациях в Вене, - говорится в документе. - В ходе встречи генсек НАТО приветствовал роль Австрии в поддержке крепких связей между ЕС и НАТО, и важность того, что на территории этой страны размещена штаб-квартира ОБСЕ".

ОБСЕ, деятельность которой тяготеет к теме прав человека, изначально создавалась как организация по обеспечению военной безопасности в Европе между Организацией Североатлантического договора (НАТО) и Организацией Варшавского договора. Именно в рамках ОБСЕ регулируются например режимы международного наблюдения за военными маневрами в Европе.