Радикалы из сектора Газа выпустили семь ракет по Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая. /ТАСС/. Радикалы из сектора Газа запустили в понедельник семь ракет по территории Израиля, что вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги в Иерусалиме и Бейт-Шемеше. В городе Сдерот противотанковая ракета из Газы попала в автомобиль, ранения получил один человек, сообщила пресс-служба израильской армии.

"После срабатывания сирен воздушной тревоги в городах Бейт-Шемеш и Иерусалим сообщаем, что семь ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории. Одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол", - говорится в заявлении военных. "Противотанковая ракета была запущена из северной части сектора Газа по гражданскому автомобилю в городе Сдерот. В результате находившийся в автомобиле гражданский получил ранения и был доставлен в госпиталь", - сообщили в пресс-службе.

Радикалы из Газы в настоящее время продолжают обстрелы граничащих с палестинским анклавом районов. Армейская пресс-служба сообщила, что сирены ПВО уже трижды срабатывали в граничащих с сектором районах, включая Сдерот.

Государственное израильское радио Kan сообщает, что в связи с событиями вокруг сектора Газа изменен маршрут самолетов, следующих в и из международного аэропорта Бен-Гурион близ Тель-Авива. Кроме этого, в районах, граничащих с анклавом, закрыты шоссе, прекращено железнодорожное сообщение, указывает радиостанция.

Ранее израильские военные направили дополнительные боевые подразделения к границе с сектором Газа, сообщили корреспонденту ТАСС в армейской пресс-службе.