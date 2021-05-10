В Румынии открылся саммит Бухарестского формата

БУХАРЕСТ, 10 мая. /ТАСС/. Укрепление связей между Европой и США - общая цель стран-участниц саммита Бухарестского формата (В9). Это заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, открывая в понедельник этот форум НАТО в румынской столице.

"Дальнейшее укрепление и углубление трансатлантических связей, которые являются основой нашего союза, представляет собой нашу общую цель, - приводит слова главы румынского государства агентство Agerpres. - Как союзники на восточном фланге мы должны укреплять фактор сдерживания и обороны. Недавно мы все были свидетелями укрепления сил РФ в регионе Черного моря, на Украине".

"Мы встречаемся в разгар военных учений Defender Europe, которые проходят на территории Румынии, - заявил президент Польши Анджей Дуда, который находится в Румынии с официальным визитом. - В маневрах участвуют почти 28 тыс. военных из 26 стран. <...> Это настоящий символ не только солидарности нашего альянса, но и реальной силы НАТО".

"Участие президента Байдена [в саммите В9] свидетельствует об обязательстве США перестроить альянс и укрепить НАТО, - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. - Саммит НАТО в июне это - уникальная возможность открыть новую страницу в трансатлантических отношениях, укрепить единство между Европой и Северной Америкой".

На повестке дня бухарестской встречи - подготовка саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня с особым акцентом на укреплении трансатлантических отношений, союзной позиции сдерживания и обороны на восточном фланге, а также обсуждении перестройки альянса в рамках концепции "НАТО-2030".

Саммит В9 - инициатива Клауса Йоханниса и Анджея Дуды, в которой участвуют страны-участницы НАТО, находящиеся на восточном фланге альянса: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. Предыдущие встречи в этом формате прошли в 2015, 2018 и 2019 годы. Другие страны участвуют в нем по видеосвязи. Объявлено, что также в формате видеоконференции в саммите примут участие президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен.