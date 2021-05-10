СМИ: аравийская коалиция уничтожила беспилотник, направленный хуситами на саудовский город

КАИР, 10 мая. /ТАСС/. Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция перехватила и уничтожила заминированный беспилотный летальный аппарат (БПЛА), направленный мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах" на международный аэропорт города Абха на юго-западе Саудовской Аравии. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление альянса.

"Мы принимаем необходимые оперативные меры по блокированию всех источников угроз и по защите гражданского населения и инфраструктуры", - указывается в сообщении коалиции. В нем также отмечается, что подобные действия хуситов "должны квалифицироваться не иначе, как военные преступления".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн. Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.