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Кризис в Белоруссии

ЕК намерена представить план экономической поддержки демократической Белоруссии в июне

Глава МИД Польши Збигнев Рау отметил, что Варшава выступает за четвертый пакет санкций в отношении республики

БРЮССЕЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) представит план экономической поддержки демократической Белоруссии в июне. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, принявший участие во встрече глав МИД ЕС.

"Мы обсудили вопрос санкций [в отношении Белоруссии]. Польша [выступает] за четвертый пакет санкций", - отметил министр. "Это плохая новость", - добавил он.

"Хорошая новость заключается в том, что Европейская комиссия готова представить экономический план для демократической Белоруссии. Мы приветствуем это решение. Весьма вероятно, что ЕК представит этот план перед нашей министерской встречей в июне", - сказал Рау.

Осенью прошлого года на саммите ЕС Польша от имени Вишеградской группы предложила Евросоюзу принять план поддержки Белоруссии, включающий стабилизационный пакет, структурные инвестиции, поддержку малых и средних фирм, перестройку системы энергетической безопасности, сотрудничество в информационном и инфраструктурном секторах. Кроме того, планируется предложить гражданам Белоруссии безвизовый въезд в ЕС.

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БелоруссияПольшаКризис в Белоруссии
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