В ООН заявили, что преступления ИГ против езидов носят признаки геноцида

ООН, 10 мая. /ТАСС/. Действия террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) против езидов в Ираке представляют собой геноцид. К такому выводу пришла Следственная группа ООН по привлечению к ответственности за геноцид, преступления против человечности и военные преступления ИГ, сообщил ее руководитель Карим Хан на заседании Совета Безопасности ООН.

"На основе международных стандартов и практики ООН мы пришли к заключению, что существуют четкие и убедительных доказательств, что преступления против езидов являются геноцидом", - сказал он.

В 2014 году боевики ИГ вторглись в район Синджар на северо-западе Ирака, где компактно проживали езиды - этноконфессиональной группы курдов. Террористы подвергли преследованиям езидов на религиозным основаниям. Многие жители Синджара были убиты, другим пришлось бежать из своих домов.