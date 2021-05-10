Президент Румынии выступил за наращивание в стране военного присутствия НАТО

БУХАРЕСТ, 10 мая. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис выступил за наращивание военного присутствия НАТО и США в стране и на восточном фланге альянса в целом. Об этом глава румынского государства заявил на закрытии в понедельник саммита Бухарестского формата (В9 - буква латинская).

"Тревожная ситуация безопасности на Черном море показала, что мы должны сохранять бдительность, - приводит его слова агентство Agerpress. - Таким образом, НАТО должна укреплять позицию сдерживания и обороны, особенно на восточном фланге, единым и скоординированным образом, от Балтийского до Черного моря. Поэтому я выступил, в том числе в беседе с президентом [США Джо] Байденом, за наращивание союзного военного присутствия, включая США, в Румынии и на юге восточного фланга".

В повестке дня саммита В9 была подготовка саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня с особым акцентом на укреплении трансатлантических отношений, союзной позиции сдерживания и обороны на восточном фланге, а также обсуждении перестройки альянса в рамках концепции "НАТО-2030".

В саммите приняли участие по видеосвязи Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также другие страны-участницы Бухарестского формата - Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Словакия, Чехия и Эстония.