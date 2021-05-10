СМИ: палестинский "Исламский джихад" взял ответственность за 30 ударов по городу Сдерот

КАИР, 10 мая. /ТАСС/. Палестинская группировка "Исламский джихад" взяла на себя ответственность за нанесение 30 ракетных ударов по израильскому городу Сдерот. Об этом сообщил в понедельник спутниковый телеканал Palestine со ссылкой на заявление движения.

Как уточняется в заявлении, эти удары стали "ответом израильским силовикам на агрессивные действия в отношении палестинской молодежи в мечети Аль-Акса" в Восточном Иерусалиме.

Ранее, как информировала пресс-служба израильской армии, в городе Сдерот противотанковая ракета из Газы попала в автомобиль, ранения получил один человек.

Между тем, по информации палестинской газеты Alquds, 9 человек, включая трех детей, погибли в результате ракетного обстрела сектора Газа израильскими военными в понедельник.

В понедельник представители группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) выступили с заявлением, в котором призвали израильские власти до 18:00 (время совпадает с московским) 10 мая вывести всех силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха, а также освободить всех задержанных в ходе недавних столкновений. Позднее группировка объявила о нанесении ударов по Иерусалиму в ответ на действия израильских сотрудников правопорядка в мечети Аль-Акса.

Ситуация в Восточном Иерусалиме

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля.

По данным палестинского информационного агентства ВАФА, основные стычки в пятницу вечером и в ночь на субботу происходили возле мечети Аль-Акса. Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, затем свыше 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть Аль-Аксу.

Совет Безопасности ООН проведет в понедельник заседание, на котором обсудит ситуацию вокруг столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме.