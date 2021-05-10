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Байден на саммите "Бухарестской девятки" обсудил безопасность в регионе

В целом президент США обсудил с союзниками из восточного фланга НАТО "спектр вопросов", рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Президент США Джо Байден AP Photo/Patrick Semansky
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Президент США Джо Байден
© AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в понедельник, принимая участие в виртуальном саммите "Бухарестской девятки" (Польша, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Словакия, Венгрия, Болгария и Чехия), обсудил с союзниками из восточного фланга НАТО "спектр вопросов", в том числе безопасность в регионе. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Во время брифинга ее спросили, было ли решение Байдена принять участие в саммите связано с "желанием показать единый фронт против России". "Это было желание <...> поговорить, иметь дискуссию с некоторыми важными партнерами в Центральной Европе - союзниками из восточного фланга НАТО - о спектре вопросов, включая, конечно, безопасность в регионе, включая наши усилия по борьбе с глобальным кризисом в области здоровья населения, по противодействию изменению климата, по энергетической безопасности. Эта группа собиралась <...>, они пригласили его выступить на встрече, именно это он и сделал", - ответила Псаки.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
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