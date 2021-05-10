В ДР Конго боевики убили шестерых человек, включая миротворца ООН

ПРЕТОРИЯ, 10 мая. /ТАСС/. Боевики из группировки "Альянс демократических сил" (АДС) убили в понедельник на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) по меньшей мере шесть человек, включая женщину-миротворца. Об этом сообщил представитель миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).

"Миротворец был убит в результате нападения боевиков на поселок в районе города Бени, - приводит его слова агентство Reuters. - Погибли также пятеро жителей". В данном поселке находится временная база миротворцев ООН. В какую именно службу входила убитая женщина-миротворец, командование миссией не раскрывает.

МООНСДРК была создана решением ООН летом 2010 года. Она имеет мандат на защиту мирного населения в ДРК и оказание поддержки правительству страны в его работе по стабилизации и укреплению мира. На текущий день общая численность МООНСДРК составляла немногим более 20 тыс. человек, включая контингент в 15 тыс. военнослужащих.

АДС был создан на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистская группировка, находившаяся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС укрылись в восточных районах ДРК.

По данным ООН, боевики АДС за последние 24 месяца убили на востоке ДРК более 1,3 тыс. гражданских лиц. Конголезские силы безопасности отмечают, что главари АДС в последние годы установили связи с международными террористическими организациями, в том числе с сомалийской исламистской группировкой "Аш-Шабаб".