Земан считает, что "Талибан" превратит Афганистан в центр международного терроризма

ПРАГА, 10 мая. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) превратит Афганистан в центр международного терроризма после того, как оттуда будет выведен международный контингент под эгидой НАТО. Об этом заявил в понедельник президент Чехии Милош Земан на виртуальном саммите "Бухарестской девятки" (Польша, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Словакия, Венгрия, Болгария и Чехия - государства восточного крыла Североатлантического альянса). Выступление главы государства размещено на сайте Пражского града.

"Первым шагом после нашего [НАТО] ухода из Афганистана станет то, что "Талибан" устранит законное афганское правительство. Вторым шагом ["Талибана"] станет то, что он будет управлять всей территорией Афганистана. Следующим его шагом будет создание нового [международного] террористического центра, который можно было бы сравнить с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка)", - сказал Земан.

Решение о выводе сил международной коалиции из Афганистана президент считает неудачным. По его мнению, оно может повернуть время вспять к моменту нападения исламистских террористов 11 сентября 2001 года на объекты в США. "Талибы имеют в своем распоряжении огромную сумму денег, потому что Афганистан является основным производителем опиума в мире. Могут [с использованием этих средств] последовать новые террористические атаки, [как] нападение на башни-близнецы [штаб-квартира Всемирного торгового центра в Нью-Йорке]", - отметил Земан.

Глава Пражского града осудил политику умиротворения и переговоры с "Талибаном". "Переговоры с талибами очень похожи на переговоры с Адольфом Гитлером. Они приведут к тем же последствиям", - сказал Земан.

14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод американских войск начался в конце апреля. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября текущего года. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.