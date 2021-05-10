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Корабль ВМС США сделал 30 предупредительных выстрелов из пулемета из-за действий ВМС КСИР

В Пентагоне сообщили, что после этого 13 иранских быстроходных катеров, находившихся примерно в 150 м от группы американских кораблей, отошли

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Корабль ВМС США сделал до 30 предупредительных выстрелов из пулемета после того, как к группе американских кораблей в Ормузском проливе достаточно близко подошли катера ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Ирана. Об этом в понедельник сообщил журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.

"Корабль Береговой охраны США произвел приблизительно 30 выстрелов из пулемета", - сказал он. После этого 13 иранских быстроходных катеров, находившихся примерно в 150 м от группы американских кораблей, отошли.

Кирби назвал такие действия ВМС КСИР "опасными и непрофессиональными".

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